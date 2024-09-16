Стрілянина сталася в обід, коли Дональд Трамп грав у гольф у Вест-Палм-Біч

Речник передвиборчої кампанії кандидата від Республіканської партії Стівен Ченг повідомив, що поблизу гольфклубу Дональда Трампа пролунали постріли. Втім, експрезидент не постраждав та перебуває в безпеці, повідомило 15 вересня Washington Post із посиланням на Ченга.

Посадовець відмовився надавати інші подробиці інциденту, проте заявив, що Дональд Трамп перебуває у безпеці після пострілів. Втім, згодом у Секретній службі, яка спеціалізується на охоронці експрезидентів США, стрілянина сталася в обід, незадовго до 14:00 за місцевим часом.

Сам Трамп відреагував на стрілянину, відредагувавши свій веб-сайт зі збору коштів на передвиборчу кампанію.

«Не бійтеся! Я в безпеці і добре, і ніхто не постраждав. Слава Богу! Але в цьому світі є люди, які зроблять усе можливе, щоб зупинити нас. Я не припиню боротися за вас. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте. Через нашу єдність ми зробимо Америку знову великою», – написав Дональд Трамп.

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп подякував правоохоронцям за виконану у гольфклубі роботу. Він додав, що роботу виконали на високому рівні, і він пишається тим, що є американцем.

За даними правоохоронців, триває спільне розслідування Секретної служби та Офісу шерифа округу Палм-Біч. Зазначимо, CNN повідомило, що стрілянина сталася тоді, коли Трамп грав у гольф у Trump International Golf Club, розташований у Вест-Палм-Біч, Флорида.

Згодом шериф округу Мартін у штаті Флорида повідомив про затримання імовірного стрільця поблизу Трампа. Підозрюваного помістили під варту. Ним виявився 58-річний американець Раян Веслі Рут, який працював будівельником.

Раян Веслі Рут

За даними CNN із посиланням на власні джерела, Веслі Рута помітили правоохоронці, коли той був приблизно за 300 м від Дональда Трампа. Один з агентів Секретної служби побачив ствол гвинтівки з оптичним прицілом, який стирчав з огорожі полі для гольфу, де перебував експрезидент США. Правоохоронець «негайно вступив у бій» з нападником.

Стрілець намагався втекти на своєму позашляховику Nissan, залишивши на місці нападу свою гвинтівку, схожу на АК-47, дві сумки та камеру для запису замаху, проте його вдалося затримати.

CNN повідомило, що Раян Веслі Рут працював будівельником доступного житла, час від часу публікував дописи із критикою Трампа у соцмережах та висловлював рішучу підтримку Україні. За повідомленнями поліції, 58-річний Райан Веслі Раут, який мав досвід служби у військових конфліктах та судимості.

На стрілянину поблизу гольфклубу Трампа відреагували у Білому домі – президент Джо Байден та кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс засудили політичне насильство й повідомили, що раді чути, що Трамп у безпеці.

«Підозрюваний перебуває під вартою, і я високо оцінюю роботу Секретної служби та їхніх партнерів з правоохоронних органів за їхню пильність та зусилля, спрямовані на забезпечення безпеки колишнього президента та його оточення. Я відчуваю полегшення від того, що колишній президент не постраждав», – повідомив Джо Байден.

Камала Гарріс подякувала Секретній службі та заявила про стурбованість імовірною спробою замаху на Дональда Трампа.

Також на невдалий напад на Трампа відреагував Володимир Зеленський. Він висловив радість, що експрезидент США не постраждав.

«Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці», – повідомив Володимир Зленський.

Нагадаємо, 14 липня під час передвиборчого мітингу на Дональда Трампа скоїли замах. 20-річний нападник Метью Крукс вистрілив політику в голову, проте зачепив лише вухо. Внаслідок стрілянини загинув один з учасників мітингу, ще двоє зазнали поранень.

Напад став найсерйознішою спробою вбити президента або кандидата в президенти з моменту замаху на вбивство президента США Рональда Рейгана в 1981 році.