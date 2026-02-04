Раяна Рута засудили до довічного увʼязнення за замах на Дональда Трампа

У Сполучених Штатах Америки до довічного увʼязнення засудили американця Раяна Веслі Рута, який скоїв замах на Дональда Трампа у вересні 2024 року, коли той ще був кандидатом у президенти. Про це у середу, 4 лютого, повідомила інформаційна агенція Associated Press.

Вирок Раяну Руту оголосили у суді міста Форт-Пірс, що у штаті Флорида. Адвокат обвинуваченого Мартін Л. Рот просив суд про мʼякіший вирок: 20 років позбавлення волі за спробу вбивства та сім років за зберігання зброї. Сторона захисту наголошувала, що Раяну Руту за два тижні виповниться 60 років, а отже клопотала про «вирок, достатньо тривалий, але не надмірний, щоб дозволити підсудному знову відчути свободу, а не померти у в'язниці». Також Мартін Л. Рот стверджував, що Раян Рут в останній момент нібито передумав вбивати Дональда Трампа.

Прокуратура наполягала на довічному увʼязненні, стверджуючи, що Раян Рут ретельно готувався до злочину кілька тижнів й ніколи не розкаювався у скоєному.

«Рут залишається нерозкаяним у своїх злочинах, ніколи не просив вибачення за життя, які він поставив під загрозу, і протягом свого життя демонстрував майже повне нехтування законом», – йдеться у заяві прокуратури.

Суддя Суддя Ейлін Кеннон присудила Раяну Руту довічне позбавлення волі без права на дострокове звільнення за замах на Дональда Трампа. Також чоловіка визнали винним у нападі на офіцера, зберіганні та використанні вогнепальної зброї для вчинення злочину, а також використанні пістолета із пошкодженим серійним номером.

Замах на Дональда Трампа

15 вересня 2024 року стало відомо, що на Дональда Трампа скоїли замах. Кілька пострілів пролунали поруч з гольфклубом, де перебував Трамп. Речник передвиборчої кампанії Трампа від Республіканської партії Стівен Ченг повідомив, що політик не постраждав та перебуває в безпеці. Того ж дня правоохоронці повідомили про затримання стрільця, ним виявився будівельник Раян Веслі Рут, якому на той момент було 58 років. CNN повідомляло, що зловмисник намагався втекти на своєму авто, залишивши на місці нападу свою гвинтівку, але його вдалося затримати.

25 вересня 2024 року Раяну Руту висунули звинувачення, а 23 вересня 2025 року присяжні визнали його винним у замаху на вбивство Дональда Трампа.