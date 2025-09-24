Раяну Руту загрожує довічне ув'язнення за спробу вбити Трампа

У США присяжні визнали 59-річного Раяна Веслі Рута винним у замаху на вбивство президента США Дональда Трампа у Флориді у вересні 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі міністерства юстиції США 23 вересня.

Присяжні визнали Раяна Рута винним за всіма п’ятьма висунутими йому кримінальними звинуваченнями. Чоловіка звинувачували у:

замаху на вбивство Трампа, який був тоді кандидатом у президенти;

зберігання вогнепальної зброї;

використанні вогнепальної зброї для замаху;

напад на федерального офіцера;

застосування пістолета із пошкодженим серійним номером.

Згідно з оприлюдненими доказами в суді, Рута який націлив гвинтівку в бік місця, де перебував Дональд Трамп, помітив спеціальний агент Секретної служби США Роберт Феркано. Той відкрив вогонь по зловмиснику, але той нібито втік. На місці події правоохоронці знайшли заряджену зброю, магазин із додатковими патронами та камеру.

Згодом підозрюваного затримали. Ним виявився 59-річний Раян Веслі Рут, який вирішив представляти в суді себе сам, хоч не має юридичної освіти. У своїх виступах він заявив, що не мав наміру стріляти в Трампа, оскільки йому бракує «здатності вбивати».

Остаточний вирок Раяну Руту винесуть 18 грудня. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За даними ABC News із посиланням на анонімне джерело, після винесення вироку підозрюваний намагався проткнути собі шию ручкою, проте не постраждав. Після цього його силоміць вивели із зали суду.

Нагадаємо, чоловік намагався скоїти напад на Трампа 15 вересня 2024 року біля території гольфклубу, е на той момент перебував політик. За даними ЗМІ, Раян Рут неодноразово критикував Трампа у соцмережах, а також мав досвід армійської служби та судимості. Вже 25 вересня 2024 року йому висунули звинувачення.

Зазначимо, це був вже другий замах на Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії – до того, 14 липня 2024 року, 20-річний стрілець Метью Крукс вистрілив Трампу в голову, проте тільки поранив йому вухо. Внаслідок замаху на політика загинув один з учасників мітингу, двоє отримали поранення, а нападника ліквідували.