58-річний Раян Рут здійснив постріли поблизу гольфклубу Трампа 15 вересня

Американцю Раяну Руту, якого затримали після стрілянини поблизу гольфклубу експрезидента та кандидата у президенти Дональда Трампа, висунули офіційне звинувачення у замаху на політика. Про це повідомило у вівторок, 25 вересня, Reuters із посиланням на документи прокуратури.

58-річного чоловіка звинувачують у тому, що він цілився у Дональда Трампа із гвинтівки, що розцінили як спробу замаху на політика. Раніше Раяну Руту висунули два звинувачення у незаконному володінні зброєю – зберіганні вогнепальної зброї як засудженого злочинця та у зберіганні зброї зі стертим серійним номером.

Прокурори повідомили, що знайшли докази, які вказують, що Рут планував вбивство Трампа. Зокрема, за даними прокуратури, підозрюваний передав записку невстановленій особі з «натяком на замах». Кріс того, у машині Раяна Рута виявили список дат та місць, де мав з’являтися чи з’являвся Трамп.

Раян Рут перебуватиме під арештом до початку судових засідань у його справі. Звинувачення у спробі вбивства передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Нагадаємо, 15 вересня ЗМІ повідомили про черговий замах на Дональда Трампа. У поліції підтвердили, що біля території гольфклубу, де на той момент перебував політик, пролунали постріли. За даними слідства, Веслі Рута помітили правоохоронці, коли той був приблизно за 300 м від Дональда Трампа. Один з агентів Секретної служби помітив гвинтівку та відкрив вогонь по стрільцю. Він намагався втекти, проте його затримали правоохоронці.

ЗМІ повідомили, що напад скоїв 58-річний Раян Веслі Рут, який неодноразово критикував Трампа у соцмережах, а також мав досвід армійської служби та судимості.

Зазначимо, це не перший замах на експрезидента – 14 липня під час передвиборчого виступу Трампа сталася стрілянина. За даними правоохоронців, 20-річний стрілець Метью Крукс вистрілив Дональду Трампу в голову, проте тільки поранив йому вухо. Внаслідок замаху на політика загинув один з учасників мітингу, двоє отримали поранення, а нападника ліквідували.