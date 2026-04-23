У мережі поширили фото схудлих бійців бригади

У соцмережах набула розголосу інформація про те, що військові 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку, недоїдають та не мають доступу до питної води через систематичні перебої у постачанні. На це відреагували у пресслужбі Міноборони та запевнили, що командир бригади взяв це питання на контроль.

У середу, 22 квітня, у соцмережі Threads користувачка із нікнеймом i.petrovna_ поширила допис, в якому йшлося, що бійці 14-ї бригади голодують на позиціях. У дописі йдеться, що солдати 14 ОМБ 2 батальйону прикомандировані до 30 бригади 2 механізованого батальйону.

«Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці втрачають свідомість від голоду, пʼють дощову воду. Зі звʼязком теж проблеми», – написала користувачка.

«УП. Життя» повідомило, що акаунт належить доньці військового, який служив у 14-й бригаді, Іванні Побережнюк. У коментарі виданню вона розповіла, що її батька демобілізували за станом здоровʼя, але він підтримує контакт із побратимами. Під час листування вони розповіли про складні умови та надіслали йому фото, які й оприлюднила Іванна Побережнюк. На фото видно чотирьох сильно схудлих чоловіків без футболок.

На допис відреагували у пресслужбі Міноборони. Там повідомили, що на цю ситуацію «звернули увагу відповідні командувачі», а командир 14-ї бригади «взяв це питання на контроль».

«Попри ускладнену логістику, намагаються вирішити питання із забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв'язку з рідними», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

До того допис із фото схудлих бійців та їхнім зверненням до командування поширила дружина одного з військових бригади Анастасія Сільчук. У зверненні бійці скаржаться на затримки з їжею, водою та бензином протягом семи місяців. Зазначається, що іноді від виснаження військові непритомніють.

«Ми добровільно стали на захист України в першій день повномасштабного вторгнення. Кожна посилка на 7-14 днів. Воду добуваємо самі – дощову (зимою топили сніг), якщо скидали, то 1,4-2,5 л. Часті ситуації, коли зовсім немає зв'язку по 3-4 доби. Така ситуація на всіх наших позиціях. Доставка навіть критичних медикаментів відбувається тільки разом з їжею», – заявили військові.

За словами Іванни Побережнюк, після розголосу військовим за добу передали чотири посилки з харчами. З рідними бійців також звʼязалося командування бригади.

У коментарі «УП. Життя» в 14-й бригаді повідомили, що ситуацію контролює новий командир полковник Тарас Максімов, а постачання їжі ускладнюють проблеми з логістикою. Зазначимо, Максімов очолив 14-ту бригаду 20 квітня.

Тарас Максімов очолив 14-ту бригаду 20 квітня

«Повірте, робиться максимально, щоб цю ситуацію виправити і налагодити логістику. Але це – надзвичайно складно», – заявила начальниця відділу комунікацій бригади, Надія Замрига.

14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого – зʼєднання з Волині зі штабом у місті Володимир. Бригаду утворили у грудні 2014 року з частини 51-ї ОМБр, яку розформували. Після цього підрозділи були залучені до зимових боїв 2015 року за Дебальцеве. На початку повномасштабного вторгнення 14-та ОМБр брала участь у боях за Київщину, а в 2023 році отримала президентську відзнаку «За мужність та відвагу». З 2024 року бригада воює на Харківщині.