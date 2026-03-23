Народна депутатка Верховної Ради 9 скликання Дар’я Володіна

Народна депутатка від «Слуги народу» Дар’я Володіна написала заяву про дострокове складання депутатських повноважень. Регламентний комітет підтримав заяву депутатки. Про це в понеділок, 23 березня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«У цьому випадку далі треба буде голосування у залі (226+) для того, щоб постанова набрала силу», – написав Железняк.

Він зазначив, що Володіна заходила у парламент за партійним списком і фракція «Слуга народу» просто отримає нового депутата, наступного у списку.

Наступними кандидатами на мандат народного депутата є професорка кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Київець (№161) і науковець, доктор технічних наук, професор «Львівської політехніки» Богдан Моркляник (№162). Останній – з березня 2022 року був мобілізований до лав ЗСУ.

Згідно з даними сайту ВРУ, станом на 23 березня у складі фракції «Слуга народу» – 228 народних депутатів.

Що відомо про Дар’ю Володіну

34-річна Дар’я Володіна є уродженкою Кропивницького. Випускниця спеціальності «корпоративні фінанси» та «правознавство» у КНУ ім.Т.Г. Шевченка та Дипломатичної академії при МЗС України, повідомляє Рух «Чесно».

Володіна має досвід у медіа та PR. Зокрема, вона працювала ведучою MAXXI TV, журналісткою на «Першому Національному», виконавчою директоркою 2Capitales Radio, ведучою на радіо DJFM Ukraine.

У 2016 році заснувала PR-агенцію PR Space та стала власницею компанії Iconic Creations в Нью-Йорку.

У 2017 році Дар’я Володіна займалася репутаційним менеджментом «Євробачення» в Україні.

У 2019 році медійниця була обрана до Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» (№65 у списку), як безпартійна. Членкиня однойменної фракції. Членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У парламенті нардепка брала участь у блокуванні ліквідації депутатської недоторканості та не підтримала законопроєкт про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

У 2021 році увійшла до міжфракційного об’єднання «Розумна політика», створеного ексспікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.