Олеся Отраднова під час складання присяги у Верховній Раді

У вівторок, 24 лютого, Олеся Отраднова склала присягу народної депутатки та увійшла до фракції «Слуга народу». Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, 11 лютого Центральна виборча комісія визнала Олесю Отраднову обраною народною депутаткою від партії «Слуга народу». Вона стала народною депутаткою замість Дмитра Наталухи, який склав мандат після призначення головою Фонду державного майна.

Що відомо про Олесю Отраднову

За даними руху «Чесно», Олеся Отраднова народилася 14 липня 1977 року в місті Благовєщенськ Амурської області Росії. У 1999 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторка юридичних наук, адвокатка.

У 2015 році Олеся Отраднова обіймала посаду заступниці декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2019 році Отраднова невдало балотувалася до Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу» у непрохідній частині списку (№160), як безпартійна.

У 2020–2025 роках Отраднова очолювала Тренінговий центр прокурорів України.