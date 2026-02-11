Олеся Отраднова стане народною депутаткою від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія визнала Олесю Отраднову обраною народною депутаткою від партії «Слуга народу». Про це у середу, 11 лютого, повідомили на сайті ЦВК.

19 січня ЦВК визнала Романа Кравця обраним народним депутатом Романа Кравця, але той відмовився від мандата й не подав документи для реєстрації нардепом. Тож ЦВК визнала народною депутаткою Олесю Отраднову від партії «Слуга народу».

«Водночас Комісія визнала Олесю Отраднову, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 160, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах», – йдеться у повідомленні.

Олеся Отраднова має протягом 20 днів має подати до ЦВК перелік документів, щоб її зареєстрували народною депутаткою. Своєю чергою ЦВК має ухвалити відповідне рішення протягом пʼяти днів після отримання документів.

Крім того, ЦВК повідомила, що скасувала реєстрацію командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрія Федоренка у кандидати в народні депутати, оскільки той подав відповідну заяву.

Що відомо про Олесю Отраднову

За даними руху «Чесно» Олеся Отраднова народилася у 1977 році в місті Благовєщенськ Амурської області (Росія). У 1999 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де здобула кваліфікацію магістр права. У 2015 році Олеся Отраднова обіймала посаду заступника декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

З 2020 до 2025 року очолювала Тренінговий центр прокурорів України.