Романа Кравця називають адміністратором телеграм-каналу «Джокер»

Роман Кравець, якого Центральна виборча комісія визнала народним депутатом від партії «Слуга народу», заявив, що відмовляється від мандата. Про це він повідомив у понеділок, 19 січня, у коментарі «Українській правді».

За словами Кравця, він на законних підставах виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором. Він відмовився бути нардепом та заявив, що поступається наступному кандидату в депутати.

«Я прийняв для себе рішення, що до ВР не йду та відмовляюсь від мандата депутата. Оскільки вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем», – повідомив Кравець.

Роман Кравець зазначив, що поступився кріслом нардепа «найбільш достойній людині яка йде після мене, директору турагентства». Він заявив, що «його досвід найближчім часом знадобиться багатьом».

Зазначимо, наступним у списку партії «Слуга народу» йде бізнесмен зі Львова Богдан Козуб.

Роман Кравець відмовився від депутатського мандата через кілька годин після його визнання парламентарем. ЦВК визнала його нардепом замість Дмитра Наталухи, який очолив Фонд держмайна.

Що відомо про Романа Кравця

Роман Кравець балотувався до Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу». У 2019 році він працював заступником директора з інформаційних технологій та безпеки у ТОВ «ССЛ Консалтинг», повʼязаній зі скандальним бізнесменом та політиком Геннадієм Корбаном. У 2024 році hromadske повідомило, що в 2015 році Кравець допомагав Корбану під час довиборів у Верховну Раду від Чернігова.

За даними розслідувачів, Кравець адмініструє телеграм-канал «Джокер» і активно взаємодіяв з Офісом президента. Крім того, Роман Кравець неодноразово виїжджав за кордон під час повномасштабного вторгнення та навіть знявся з військового обліку під час однієї з таких поїздок. Рішення ухвалив один з київських РТЦК, керівництво якого у жовтні 2024 року викрили на допомозі ухилянтам.

Журналісти повідомили, що з 2022 року Роман Кравець набув значних статків – зокрема, придбав машин на 8 млн грн та проживав у квартирі на 100 м² в елітному ЖК «Чикаго» у Києві.

Що відомо про Богдана Козуба

Богдан Козуб народився у Львові. Закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка та Національну академію сухопу́тних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Працював адвокатом з 2016 року. Згодом був помічником судді Господарського суду у Києві.

Богдан Козуб

У 2019 був кандидатом до Верховної Ради XI скликання від партії «Слуга народу». У 2025 році був кандидатом на посаду судді. Також працював юристом у приватній газовидобувній компанії «Укрнафтобуріння».