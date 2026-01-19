31-річний Роман Кравець був наступним за черговістю кандидатом в депутати

У понеділок, 19 січня, Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом України від партії «Слуга народу». Він замінить нардепа Дмитра Наталуху, якого призначили головою Фонду держмайна.

До ЦВК надійшла постанова Верховної Ради про дострокове припинення повноважень депутата Дмитра Наталухи. 14 січня парламентарі проголосували за його призначення новим головою ФДМУ.

«ЦВК розглянула документи і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії "Слуга народу" під № 153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах», – повідомили у пресслужбі ЦВК.

Що відомо про Романа Кравця

Роман Кравець балотувався до Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу». На момент виборів він працював заступником директора з інформаційних технологій та безпеки у ТОВ «ССЛ Консалтинг». Компанія спеціалізувалася на наданні нерухомості в оренду та повʼязана зі скандальним бізнесменом та політиком Геннадієм Корбаном. У 2024 році hromadske повідомило, що в 2015 році Кравець допомагав Корбану під час довиборів у Верховну Раду від Чернігова.

У розслідуванні hromadske також йшлося, що Кравець адмініструє телеграм-канал «Джокер» і активно взаємодіє з Офісом президента. Зазначалося, що Роман Кравець неодноразово виїжджав за кордон під час повномасштабного вторгнення та навіть знявся з військового обліку під час однієї з таких поїздок. Рішення ухвалив один з київських РТЦК, керівництво якого у жовтні 2024 року викрили на допомозі ухилянтам.

Журналісти повідомили, що з 2022 року Роман Кравець набув значних статків – зокрема, придбав машин на 8 млн грн та проживав у квартирі на 100 м² в елітному ЖК «Чикаго» у Києві.