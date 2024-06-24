29-річний Роман Кравець має квартиру в елітному ЖК, кортеж і охорону та систематично їздить за кордон

Одноосібним власником відомого своїми провокативними випадами на адресу критиків влади телеграм-каналу «Джокер» є кандидат у депутати від «Слуги народу» на виборах до Верховної Ради України у 2019 році 29-річний Роман Кравець. Про це йдеться у розслідуванні журналістів Hromadske, опублікованому у понеділок, 24 червня.

Як повідомляється, виходець з оточення Геннадія Корбана, якому у 2015 році допомагав з інформаційними кампаніями на довиборах у парламент у 205 виборчому окрузі в Чернігові, є уродженець Херсонщини Роман Кравець. Допомагаючи Корбану Кравець зав’язав теплі відносини з низкою високопосадовців, серед яких був адвокат Андрій Богдан, який після перемоги на виборах у 2019 році Володимира Зеленського став головою Офісу президента. Саме Богдан, як вказують джерела журналістів, включив Кравця у список на виборах у парламент, у який, щоправда, той не потрапив.

Поза тим, Роман Кравець був адміном і помічником створеного у 2021 році анонімного телеграм-каналу «Джокер», що займався медійним кілерством та пранками проти політиків. Поступово Кравець зумів позбавити впливу на контент каналу його безпосередніх власників – Геннадія Корбана і Світлану Крюкову, заступницю головного редактора проросійського видання «Страна.ua».

Наразі телеграм-канал «Джокер» публікує пости з виправданням будь-яких дій влади, а також здійснює нападки на її критиків. Як розповів журналістам один з політиків, Кравцю активно сприяли та сприяють окремі чинні та колишні політики та співробітники спецслужб. За інформацією низки джерел Роман Кравець комунікує з представниками влади, вказуючи нібито на свій вагомий вплив у владі. Проте, співрозмовники журналістів також зазначали, що про реальну владу тут не йдеться.

відео Громадського

З посиланням на інші ЗМІ, «Громадське» зазначає, що основний дохід власнику «Джокера» приносять саме медіаатаки. Публічного розголосу набула історія з компанією Uklon, від якої «Джокер» просив 200 тис. доларів за припинення нескінченних медіа-атак. Героями десятків звинувачувальних публікацій телеграм-каналу були також «Цитрус», «Стилус», «Техно Їжак» та інші.

Журналісти звернули увагу на те, що сам Роман Кравець за два роки широкомасштабної війни витратив понад 8 млн грн на елітні автомобілі, винаймає квартиру на сто квадратних метрів в елітному ЖК «Чикаго» в центрі Києва, користується послугами охорони, а також багаторазово виїжджав за кордон не маючи на те вагомих підстав.

Зокрема, в розслідуванні вказується, що у витягах з бази прикордонників не вказується підстава для виїзду з України, що може означати, що Кравець «не стоїть на військовому обліку у свої 29 років, або він виїхав, бо про це хтось дуже попросив». Зокрема так сталося із закордонним візитом Кравця до Саудівської Аравії 18 травня, коли він їздив на бій Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Розслідувачі вказують, що Кравець неодноразово виїжджав за кордон у 2024 році на дорогих автомобілях, серед яких Mercedes-Benz S-Klasse, Mercedes-Benz V220, Mercedes-Maybach GLS 600

Сам Кравець в коментарі журналістам стверджує, що нібито продав канал за 2 млн доларів у криптовалюті декілька років тому. Однак тут же не надав жодного підтвердження своїм словам. Проте надати підтвердження цьому не зміг. Також стверджує, що не знає, кому продав телеграм-канал.

На запитання про підстави для виїзду за кордон він стверджує, що має таке право, оскільки військово-лікарська комісія визнала його непридатним до військової служби. Однак тонкощів перетину держкордону власник «Джокера» не знає.

Журналісти констатують, що жодних фактів, які б спростували, що він лишається власником «Джокера», Кравець не надав редакції. Поза тим, чоловік має непогані шанси стати депутатом Верховної Ради, оскільки останнім часом серед «слуг народу» стало масовим явище відмови від депутатського мандата.