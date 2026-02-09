Організатору схеми загрожує до дев’яти років позбавлення волі

Правоохоронці викрили на Рівненщині чергову схему для ухилянтів. Восьмеро чоловіків намагалися втекти за кордон, сумарно заплативши організатору 80 тис. доларів. Про це у понеділок, 9 лютого, повідомили пресслужби СБУ та прокуратури області.

За даними слідства, організатором схеми виявився 53-річний житель Рівненської області, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через незаконний видобуток бурштину.

У СБУ зазначають, що чоловік мав широке коло знайомств серед мешканців прикордонних населених пунктів, що дозволило йому налагодити перетин державного кордону поза пунктами пропуску та блокпостами. Потенційних клієнтів зловмисник шукав через телеграм-канали та особисті контакти. Вартість послуг становила 10 тис. доларів з однієї людини.

Підозрюваний забирав чоловіків власним автомобілем з різних регіонів України та доправляв їх до Сарненського району, де приватний будинок облаштував під «готель». Там військовозобов’язані по кілька днів чекали подальших інструкцій.

Згодом ухилянтів перевозили маршрутними автобусами до населених пунктів поблизу державного кордону. Для уникнення перевірок на блокпостах їх ховали у багажних відділеннях транспорту. Завершальним етапом схеми був незаконний перетин державного кордону пішки під безпосереднім керівництвом організатора, який забезпечував учасників маршруту необхідними речами та продуктами.

Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час спроби переправлення за кордон вісьмох чоловіків призовного віку – жителів Київської, Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей. За організацію незаконного виїзду він отримав від них 80 тис. доларів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від семи до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.