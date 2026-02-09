Поблизу села Яринівка Рівненського району невідомі заблокували службовий автомобіль працівників ТЦК, які перевозили мобілізованого. Під час сутички на дорозі чоловіка силоміць витягнули з транспорту та відвезли у невідомому напрямку. Про це у суботу, 7 лютого, повідомив Рівненський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався 6 лютого. Військовослужбовці Сарненського районного ТЦК та СП на службовому автомобілі супроводжували призваного військовослужбовця до місця служби. Саме тоді, за їхньою інформацією, мікроавтобус перегородив їм дорогу.

«Під час об’їзду перешкоди на капот службового авто вистрибнув невідомий чоловік, який почав вибивати ногою лобове скло. Одночасно за автомобілем ТЦК рухався легковик, який згодом підрізав службовий транспорт і змусив його зупинитися», – повідомили у ТЦК.

Після зупинки невідомі відкрили двері автомобіля, силоміць витягли мобілізованого та зникли у невідомому напрямку.

Група супроводу звернулася до Сарненського районного відділу поліції, де зареєстрували повідомлення про кримінальне правопорушення. Наразі обставини події з’ясовують правоохоронці.

У ТЦК нагадали, що військовозобов’язані зобов’язані дотримуватися вимог законів України «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема – перебувати на військовому обліку та з’являтися за викликом до ТЦК та СП.