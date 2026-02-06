На Рівненщині здійснили напад на авто ТЦК

Рівненський обласний територіальний центр комплектування заявив про напад на своїх військових. Стверджується, що внаслідок нападу з авто втекли військовозобовʼязані українці. Про це у пʼятницю, 6 лютого, повідомили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Як повідомили у Рівненському ТЦК, вдень пʼятниці, 6 лютого, група оповіщення супроводжувала військовозобовʼязаних до частини після проходження ВЛК. Дорогою на автомобіль ТЦК напали невідомі.

«Два транспортні засоби з невідомими громадянами блокували проїзд військовому транспортному засобу та невідомі особи здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП. В той самий час військовозобов'язані громадяни, що перебували у військовому транспортному засобі, здійснили втечу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок нападу один з військових ТЦК отримав травми, його госпіталізували до лікарні. Рівненський ТЦК сповістив правоохоронців про подію. У військкоматі наголошують, що військовозобовʼязані мають своєчасно оновлювати дані військово-облікових документів, перебувати на військовому обліку за місцем проживання та з’являтися за викликом до ТЦК та СП.

«Закликаємо громадян утримуватися від агресивної поведінки під час виконання законних вимог працівників ТЦК та СП та не створювати ситуацій, що можуть бути використані для дестабілізації суспільних настроїв», – наголосили у ТЦК.

Нагадаємо, 28 січня в Уманському районі Черкаської області під час заходів оповіщення на військового ТЦК напав озброєний ножем чоловік. Військовослужбовця, який захищав Україну на Донеччині та Чернігівщині, госпіталізували до лікарні з пораненням у шию.