На Черкащині військового ТЦК поранили ножем у шию

В Уманському районі, що на Черкащині, під час заходів оповіщення на військового Територіального центру комплектування та соціальної підтримки напав озброєний ножем чоловік. Військовослужбовця, який захищав Україну на Донеччині та Чернігівщині, госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Черкаського обласного ТЦК та СП.

У середу, 28 січня, військовослужбовці ТЦК та СП здійснювали оповіщення військовозобов'язаних в Уманському районі. Раптом до групи військових підійшов чоловік з ножем та вдарив одного з них у шию ножем.

«Агресивно налаштований, чоловік підійшов до групи військовослужбовців Збройних сил і одразу наніс одному із них удар ножем в область шиї. На щастя у нашого солдата виявився сильний янгол-охоронець. [...] Ніж не задів сонної артерії», – йдеться у повідомленні ТЦК.

У ТЦК зазначають, що постраждалий військовий захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. Зокрема, виконував бойові завдання на Чернігівщині та Донеччині. Військовий двічі зазнавав поранення на фронті, однак все одно вирішив продовжити службу.

«Під Ягідним Чернігівської області, його група зайшла у тил ворога, знищила техніку та живу силу противника й повернула додому тіла полеглих побратимів. За бездоганно виконане бойове завдання був нагороджений орденом “За мужність”. Далі були важкі бої на Донеччині [...] Попри травми та непрості наслідки участі в бойових діях, продовжив службу в РТЦК та СП Черкаської області», – йдеться у повідомленні.

Побратими військового затримали нападника та передали правоохоронцям, а постраждалого госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, 25 грудня 2025 року Дніпрі озброєний ножем чоловік поранив двох військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.