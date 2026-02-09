Центр зможе приймати до 500 пацієнтів щомісяця

Міжнародний банк реконструкції та розвитку разом з Банком розвитку Ради Європи спрямують на будівництво реабілітаційного центру в Ужгороді 13,2 млн євро. Проєкт має бути готовий за 14 місяців, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко після візиту на Закарпаття 7 лютого.

«Центр 4.5.0 створюється на базі колишнього пологового будинку та передбачає комплексну реконструкцію з добудовою відповідно до сучасних стандартів реабілітаційної медицини. Планується облаштування палат інтенсивної терапії, близько 100 стаціонарних ліжок і простору, який зможе приймати до 500 пацієнтів щомісяця. Загальна площа об’єкта – понад 9 тис. м2» , – написав міністр у фейсбуці.

Нагадаємо, будівництво Закарпатського обласного реабілітаційного центру для ветеранів війни, розпочате у 2024 році на території колишнього пологового будинку в Ужгороді, за прогнозом Закарпатської ОВА мало бути завершено у 2025 році.

Тоді тендер, вартістю 133 млн грн, виграло ТОВ «Управління спецмеханізації». Після аналізу закупівлі журналісти сайту «Наші гроші» встановили, що ремонтні роботи у майбутньому реабілітаційному центрі виконають за завищеними у 1,5-2 рази цінами.

За словами голови Закарпатської облради Романа Сарая, під час першого етапу вдалося збудувати окремий корпус, де розташовуватимуться фізіотерапевтичний комплекс і басейн для реабілітації.

У березні 2025 року заступник голови Офісу президента Віктор Микита повідомив, що замість Закарпатської облради замовником будівництва реабалітаційного центру стане МОЗ.

На цей раз підряд отримали закарпатська фірма «МТМ Компаньйон», зареєстрована Сергієм Титаренком у селі Великі Лучки Мукачівського району, «Компанія Інтеркон» з Фастова, що належить киянам Дмитру Петеліну, Павлу Шестопалу і Тетяні Кожемяці, та київське ТОВ «Фундамент» Олександра і Павла Герасимчуків.