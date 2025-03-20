У центрі зможуть проходити реабілітацію до 500 пацієнтів, з якими працюватимуть близько 80 медиків

Замовником будівництва Закарпатського реабілітаційного центру стало Міністерство охорони здоров’я України. Проєкт «4.5.0 Recovery Center», загальною вартістю понад 400 млн грн, реалізовуватимуть за гроші Світового банку.

Про те, що Закарпатська обласна рада передала МОЗ функції замовника будівництва реабілітаційного центру в Ужгороді, 20 березня повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита.

«Міністерство охорони здоров’я України забезпечить подальшу реалізацію проєкту у співпраці зі Світовим банком. Це інвестиція у понад 400 млн грн дозволить Закарпаттю реалізувати потенціал найбезпечнішого рекреаційного регіону для наших героїв», – написав Віктор Микита у Facebook.

Проєкт «4.5.0. Recovery Center» фінансуватиме Світовий банк за програмою «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine). Загалом програма передбачає залучення фінансування для України у вигляді позик та грантів Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 500 млн доларів.

Нагадаємо, Закарпатський обласний реабілітаційний центр для ветеранів війни почали зводити у 2024 році на території колишнього пологового будинку в Ужгороді. Тендер з реконструкції будівлі на 133 млн грн виграло ТОВ «Управління спецмеханізації». Після аналізу закупівлі журналісти сайту «Наші гроші» встановили, що ремонтні роботи у майбутньому реабілітаційному центрі виконають за завищеними у 1,5-2 рази цінами.

Наразі тут зведено зовнішні стіни та встановлено вікна на всіх приміщеннях окремого корпусу з фізіотерапевтичним комплексом і басейном та триває будівництво внутрішніх стін.

Раніше у Закарпатській ОДА повідомляли, що реабілітаційний центр в Ужгороді, площею 8 тис. м2 відкриють у 2025 році. У ньому зможуть проходити реабілітацію до 500 пацієнтів, з якими працюватимуть близько 80 медиків.