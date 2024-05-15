Закарпатський реабілітаційний центр для ветеранів війни розмістять у будівлі колишнього пологового будинку

Ремонт будівлі Закарпатського реабілітаційного центру для ветеранів війни на вул. Грибоєдова в Ужгороді обійдеться у понад 133 млн грн. З такою пропозицію тендер виграло ТОВ «Управління спецмеханізації» і 1 травня уклало договір з КУ «Управління спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради. Після аналізу закупівлі журналісти сайту «Наші гроші» встановили, що ремонтні роботи у майбутньому реабілітаційному центрі виконають за завищеними у 1,5-2 рази цінами.

Реконструкцію будівлі колишнього пологового будинку з добудовою та благоустроєм прилеглої території вартістю 133,66 млн грн планують завершити у 2026 році. Тут відремонтують стіни і покрівлю, підсилять плити та реконструюють фундамент, підлогу, басейн, перекриття і фасад. Також передбачена реконструкція водопроводу, каналізації, електропостачання, теплових мереж і внутрішнє оздоблення.

Проект виконало ТОВ «Закарпатреконструкція», а експертизу – ТОВ «Експертиза ЮА». За даними сайту «Наші гроші», лінолеум для Закарпатського реабілітаційного центру закуплять у кілька разів дорожче його ринкової вартості, так само як і хірургічні мийки.

«У підсумковій відомості ресурсів медичний лінолеум врахували по 2 264 грн/кв.м. (тут і далі вказано ціни з ПДВ). Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи для ремонту приміщень операційного блоку замовляв медичний лінолеум по 870 грн/кв. м, що в 2,5 рази дешевше. Подвійні хірургічні мийки замовили по 313 тис. грн за комплект. Нещодавно КНП “Клінічна лікарня Святого Пантелеймона” Сумської міськради купувала хірургічну подвійну мийку для рук із нержавіючої сталі за 157 тис грн, тобто вдвічі дешевше. А згаданий Львівський обласний госпіталь ветеранів замовив потрійну хірургічну мийку з нержавіючої сталі з сенсорним управлінням, сифоном та змішувачем за 184 тис грн, що на 41% дешевше», – йдеться у публікації.

Лінолеум для Закарпатського реабілітаційного центру закуплять у кілька разів дорожче його ринкової вартості. Фото «Наші гроші»

Також журналісти звернули увагу на вартість арматури, яку використають під час ремонтних робіт в Ужгороді та зарплату будівельників.

«Стрижнева арматура класу А-ІІІ коштує 51 408 грн/т. Фірма «Булат Метал» продає арматуру таких діаметрів по 40 035–40 575 грн/т, що в середньому на 22% дешевше. На сайті фірми «Метінвест-СМЦ» така арматура коштує 34 200–34 560 грн/т, що в середньому на 33% дешевше. Середньомісячна зарплата робітника при нормі тривалості робочого часу 170,25 людино-години і розряді робіт 3,8 складає 20 000 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії нижчий – 16 837 грн, а середня зарплата за вакансіями на порталі «Work.ua» в Ужгороді така сама – 20 000 грн», – підрахували «Наші гроші».

За даними аналітичного порталу Youcontrol, переможець тендеру – ТОВ «Управління спецмеханізації» зареєстроване в Ужгороді у грудні 2020 року зі статутним капіталом 11,8 тис. грн. Засновником компанії є харків’янин Леонід Наговіцин. У свою чергу керівником Управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради, яке замовило роботи, є люстрований екс-заступник голови Закарпатської ОДА часів Віктора Януковича і колишній член «Партії регіонів» Антон Громовий.

Як інформував ZAXID.NET, проектування Закарпатського обласного реабілітаційного центру для ветеранів війни завершили на початку 2024 року. За словами голови ОДА Віктора Микити, до реалізації та фінансування проекту вже долучилися партнери з Чехії, Угорщини та Австрії, а також представники місцевого бізнесу.