Центр для ветеранів планують відкрити в Ужгороді у 2025 році

На Закарпатті завершили проектування обласного реабілітаційного центру для ветеранів війни. Його почнуть зводити у 2024 році на території колишнього пологового будинку в Ужгороді.

Як повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита 1 лютого, проект «4.5.0 Recovery Center» передбачає реновацію старої будівлі пологового будинку на вул. Університетській в Ужгороді.

«Незабаром розпочнуться роботи з глибокої реновації старої будівлі в Ужгороді, котра перетвориться в один із найкращих та найефективніших реабілітаційних центрів країни», – написав у Facebook Віктор Микита.

За словами голови ОДА, до реалізації та фінансування проекту вже долучилися партнери з Чехії, Угорщини та Австрії, а також представники місцевого бізнесу. Центр для ветеранів планують відкрити в Ужгороді у 2025 році. Тут щодня зможуть проходити реабілітацію до 500 пацієнтів, з ними працюватимуть близько 80 медиків.

«Понад 8 тис. м2 площі дозволяють розмістити тут клініко-діагностичну лабораторію, відділення функціональної діагностики, фізичної реабілітаційної медицини, медико-психологічної реабілітації, кімнати цілодобового перебування пацієнтів, сучасні зали фізичної терапії, кабінет для надання індивідуальної реабілітаційної допомоги з фізичної терапії, зал ерготерапії та інші важливі елементи для повноцінної реабілітації ветеранів», – розповів Віктор Микита.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року керівник проектного офісу з реалізації концепту Обласного реабілітаційного центру Тарас Гайдук сказав, що на будівництво центру потрібно близько 400 млн грн. Гроші залучатимуть з обласного бюджету, а також від міжнародних партнерів, благодійних організацій і донорів. Центр буде розміщений близько до інших лікарень Ужгорода та за 2 км до аеропорту, що дозволить у майбутньому транспортувати пацієнтів за допомогою санавіації.