На доукомплектування центру з міського бюджету Мукачева виділять ще 5 млн грн

У Мукачеві звели спеціалізований реабілітаційний центр для військовослужбовців. На будівельні роботи та обладнання центру з міського бюджету виділили понад 30 млн грн.

Як повідомили у Мукачівській міській раді 16 січня, реабілітаційний центр почали облаштовувати у травні 2023 року. Для фізичної реабілітації тут розмістили три зали, в яких надаватимуть допомогу захисникам з різними видами травм, ураженнями опорно-рухового апарату, нервової системи, комбінованими травмами та соматичними дисфункціями. У центрі є кімнати арго-, гало- і озонотерапії і басейн, оснащений обладнанням для підводного витягування хребта.

Для фізичної реабілітації тут розмістили три зали, в яких надаватимуть допомогу захисникам з різними видами травм

«Тут є необхідне обладнання для того, щоб ампутанти відновлювали навички ходи, а для неврологічних хворих – вертикалізатор, який дозволяє переміщувати пацієнта. У нас є три медичні працівники, які пройшли спеціальний тренінг і отримали сертифікати. Вони є операторами з управління та використання методики з витягування хребта. Басейн центру буде використовуватися для занять аквааеробіки, кінезіотерапії», – зазначив керівник реабілітаційного центру Андрій Федосенко.

У центрі є басейн з обладнанням для підводного витягування хребта

У центрі працюватиме лікар-реабілітолог, фізичний терапевт, психолог та мультидисциплінарна команда фахівців з відновлювального лікування. Реабілітаційний центр для військовослужбовців у Мукачеві зможе приймати до 70 пацієнтів на добу, також тут функціонуватиме стаціонар на 15-20 ліжок. На доукомплектування центру з міського бюджету Мукачева виділять ще 5 млн грн.