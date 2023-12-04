Наразі в центрі проходитимуть реабілітацію 30 людей з інвалідністю

4 грудня спортивно-реабілітаційний центр ім. Олега Кравця в Ужгороді почав приймати перших пацієнтів. Будували центр з 2016 року за бюджетні кошти та гранти міжнародних фондів.

Як повідомили в ужгородській міській раді, наразі в центрі проходитимуть реабілітацію 30 людей з інвалідністю із Закарпаття. Коли заклад запрацює на повну, сюди зможуть приїздити пацієнти зі всієї країни.

«У закладі працюватимуть 8 лікарів, які, окрім фахової вищої освіти, проходили спеціалізовані курси в Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN та за кордоном. Вони проводитимуть реабілітаційну програму для людей з інвалідністю, які хочуть відновити соцадаптацію після отриманих травм, ветеранів війни та постраждалих від російської агресії жінок, дітей. А також надаватимуть послуги з тактичної медицини для мирного населення та силових структур», – інформують у міськраді.

Заступник директора спортивно-реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю та ветеранів війни Данило Брувєр розповів, що в центрі є чотири кабінети.

«Перший – профільних спеціалістів, де вони прийматимуть пацієнтів. У кабінеті активної реабілітації люди з інвалідністю або ветерани війни, які мають ампутацію, за допомогою блочних тренажерів, велосипедів, вертикалізаторів тощо зможуть заново вчитись ходити, пристосовуватися до побуту, щоб самостійно рухатися й жити повноцінно. Є й масажний кабінет та хол, у якому проводитимуть арт-терапію та групову психологію», – зазначив Данило Брувєр.

Проект будівництва спортивно-реабілітаційного центру в Ужгороді реалізовувався протягом 2016-2023 років за кошти міського та обласного бюджету, а також Державного фонду регіонального розвитку – загалом на суму 11,5 мільйонів гривень. Міжнародні донори виділили 600 тисяч доларів для облаштування приміщень, у тому числі й різноманітним реабілітаційним обладнанням.

Заклад має ім’я Олега Кравця за позивним «Кара» – військового 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, який загинув, захищаючи Україну, 11 травня 2023 року.