Роман Кравець та його дівчина Уляна Мельник в аеропорту Парижа

Власник Telegram-каналу «Джокер» і 153-й номер у виборчих списках партії «Слуга народу» Роман Кравець упродовж повномасштабного вторгнення вісім разів виїжджав за кордон. Раніше 29-річний чоловік заявляв, що перетинає кордон через систему «Шлях» як волонтер, але вже влітку 2024 року у Кравця з’явився так званий «білий квиток», що звільняє його від служби в армії. Про це ідеться у розслідуванні журналістів hromadske, опублікованому 20 листопада.

До червня 2024 року Роман Кравець виїжджав за кордон п’ять разів, після – ще тричі. Остання закордонна поїздка Романа Кравця тривала з 22 вересня до 3 жовтня 2024 року.

За даними hromadske, Кравець та 23-річна блогерка Уляна Мельник зупинялись у п’ятизірковому готелі Парижа Shangri-La Paris. Вартість проживання у найдешевшому номері становить 2000 доларів за добу, а за номер люкс потрібно заплатити від 6500 доларів. У Парижі пара погуляла бутиками, а опісля вирушила до Відня.

26 вересня Кравця помітили у товаристві київського бізнесмена Сеяра Куршутова та колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана у барі віденського готелю Ritz. У 2021 році Куршутова внесли до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони за контрабанду, а у вересні 2022 року – позбавили українського громадянства. У російських базах даних є індивідуальний податковий номер і паспорт людини з ідентичними ПІБ і датою народження, що і в Сеяра Куршутова. Сам бізнесмен заперечує наявність російського громадянства.

За даними hromadske, Куршутов контролює Telegram-канал «Тёмный рыцарь», який у червні 2024 року опублікував першу частину розслідування hromadske про «Джокера» з принизливими коментарями в бік Кравця. Згодом дописи зникли, а Сеяр Куршутов розповів, що має приятельські стосунки з Романом Кравцем.

Також Куршутов розповів, що є близьким другом Андрія Богдана. Ті разом перебували у Відні, і вирішили покликати на зустріч Кравця. Під час застілля компанія нібито обговорювала бізнесмена Геннадія Корбана. Натомість Богдан і Кравець сказали, що темою розмови були «продажні журналісти».

Роман Кравець виїхав за кордон завдяки «білому квитку», який з’явився у нього влітку. Так, 16 липня 2024 року Голосіївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зняв Кравця з військового обліку. hromadske додає, що у цьому ТЦК 24 жовтня ДБР провело обшук і вилучило у працівників понад 1,2 млн доларів готівкою. Трьох працівників наразі підозрюють у допомозі в ухиленні від мобілізації тисячам військовозобов'язаних.

Журналісти зауважують, що з 20 червня до 20 липня Кравець був за кордоном, а підпис чоловіка на документі РТЦК не збігається з його підписом на угоді про купівлю квартири в Дніпрі на початку 2023 року. Сам Кравець заявив, що нібито не купував цієї квартири, а його підпис –підробили. Згодом Роман Кравець надав редакції hromadske фото з лікарні з нібито проходженням ВЛК. Утім не в липні, а 29 травня.

Журналісти зауважують, що незадовго до виходу розслідування – Telegram-канал «Тёмный рыцарь» перестав існувати, а канал Джокера став приватним.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що власником Telegram-каналу «Джокер» є кандидат у депутати від «Слуги народу» на виборах до Верховної Ради України у 2019 році 29-річний Роман Кравець. Основний дохід власнику «Джокера» приносять саме медіаатаки на адресу критиків влади. Журналісти звернули увагу на те, що Кравець за два роки широкомасштабної війни витратив понад 8 млн грн на елітні авто, живе в елітному ЖК в центрі Києва, користується послугами охорони, а також багаторазово виїжджав за кордон не маючи на те вагомих підстав.