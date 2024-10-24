У затриманих вилучили понад 1 млн доларів

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали у Києві трьох працівників Голосіївського РТЦК та СП та двох цивільних. За даними слідчих, вони допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Також ДБР затримало відстороненого від посади голову ВЛК, якому раніше оголошували підозру за подібні злочини, але він продовжив допомагати ухилянтам. Про це у четвер, 24 жовтня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, злочинну схему організував один із цивільних чоловіків, який підшукував військовозобов’язаних, які хочуть уникнути мобілізації. Посадовці ТЦК та колишній голова ВЛК за гроші надавали ухилянтам підроблені військово-облікові докумени, що засвідчували зняття та виключення з військового обліку. Вартість документів коливалась від 2 до 15 тис. доларів.

«Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних», – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих 1,2 млн доларів та 45 тис. євро готівкою. А також 11 елітних автомобілів, кожен з яких коштує близько 100 тис. доларів.

Затриманим оголосили про підозри в проханні та одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням (ч. 2, 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Крім того, у цьому ж РТЦК викрили ще двох працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів фальшиві дані, що давало чоловікам можбивість ухилитись від проходження військової служби та виїхати за кордон.

Їм повідомили про підозри в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України).

Незабаром суд обере для всіх підозрюваних запобіжні заходи.

Нагадаємо, 11 жовтня Нацполіція повідомила про затримання на Черкащині двох посадовців районного ТЦК та СП, які організували чергову схему ухилення від мобілізації.