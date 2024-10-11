Посадовцям ТЦК за хабарництво загрожує 10 років ув'язнення

На Черкащині правоохоронці затримали двох посадовців районного ТЦК та СП, які заробляли гроші на черговій схемі ухилення від мобілізації. Про це у п’ятницю, 11 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Слідчі встановили, що злочинну схему організував начальник адміністративного відділення одного з районних ТЦУ та залучив до співпраці свою підлеглу – головну спеціалістку одного з відділів.

«Користуючись своїм службовим положенням, спільники пропонували військовозобов’язаним поставити їх на військовий облік та оформити відстрочку від призову», – йдеться у повідомленні.

За військово-облікові документи та фальшивий висновок військово-лікарської комісії посадовці ТЦК вимагали хабарі. Встановлено, що затримані одержали 1,5 тис. доларів та 4 тис. грн.

Правоохоронці затримали хабарників за сприяння керівництва обласного ТЦК. Під час обшуків слідчі вилучили у затриманих гроші, чорнові записи та документи.

Посадовцям районного ТЦК оголосили підозри за фактом держання неправомірної вигоди (ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Незабаром суд обере для підозрюваних запобіжні заходи.

Нагадаємо, на Херсонщині правоохоронці викрили трьох співробітників районного ТЦК та працівника ЦНАПу. Вони за хабарі допомагали військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації.