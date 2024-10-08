Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі

Співробітники ДБР викрили старшого солдата Малиновського РТЦК та СП Одеси, який за гроші вносив неправдиву інформацію до реєстру «Оберіг», допомагаючи військовозобов’язаним уникнути служби. Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомили у пресслужбі ДБР та Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що оператор відділення офіцерів запасу і кадрів РТЦК та СП з березня 2023 року до березня 2024 року коригував дані в реєстрі «Оберіг».

Чоловік вносив у реєстр інформацію про нібито непридатність військовозобов’язаних до служби. Це давало їм право безперешкодно виїжджати за кордон. За свої послуги співробітник РТЦК брав від 4 до 7 тис. доларів. Наразі ДБР встановлює особи військовозобов’язаних, які встигли скористались схемою.

Співробітнику РТЦК слідчі повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Незабаром суд обере для підозрюваного запобіжний захід.

Нагадаємо, На Рівненщині правоохоронці затримали військову районного ТЦК на хабарі у 13 тис. доларів. За гроші вона обіцяла військовозобов’язаному за хабар допомогти уникнути мобілізації.