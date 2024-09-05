Військовій ТЦК загрожує до восьми років позбавлення волі

На Рівненщині правоохоронці затримали військову районного ТЦК, яка обіцяла військовозобов’язаному за хабар допомогти уникнути мобілізації. Про це у четвер, 5 вересня, повідомили у Спецпрокуратурі Західного регіону.

За даними слідчих, 43-річна старша солдатка РТЦК та СП за 13 тис. доларів обіцяла військовозобов’язаному допомогти отримати відстрочку від мобілізації.

«Для “вирішення питання” вона забезпечила своєму клієнту видачу військово-облікових документів про непридатність до служби в армії через стан здоров’я. А згодом мала вплинути на посадовців медико-соціальних експертних комісій, які б оформили для нього групу інвалідності», – йдеться у повідомленні.

Військову затримали під час одержанні другої частини хабаря – 10 тис. доларів. До цього, за даними прокуратури, вона вже отримала від ухилянта три тис. доларів неправомірної вигоди.

Затриманій оголосили підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Прокурори подали до суду клопотання щодо обрання для підозрюваної запобіжного заходу та відсторонення від посади.