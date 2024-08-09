Спецоперацію проводили військова контррозвідка та прокуратура

Біля Тернопільського обласного територіального центру комплектування затримали військовослужбовця за вимагання 5 тис. доларів. Чоловік за гроші обіцяв знайомому допомогти чоловіку покинути територію ТЦК, куди його доставили напередодні. Спецоперацію проводили 8 серпня військова контррозвідка та спеціалізована прокуратура.

Про затримання військовослужбовця повідомив громадський активіст Роман Довбенко в Facebook. За даними Романа Довбенка затримання відбулося на вул. Січових Стрільців біля Тернопільського обласного ТЦК та СП.

Чоловіка затримали на вул. Січових Стрільців біля військкомату

Інформацію про затримання військовослужбовця підтвердили ZAXID.NET також в правоохоронних джерелах. За даними, один із військовослужбовців вимагав 5 тис. доларів з військовозобов’язаного чоловіка за вплив на службових осіб Тернопільського ТЦК та СП.

За даними слідства, вимагав гроші 43-річний військовослужбовець обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«За ці гроші він мав вплинути на своїх колег та допомогти чоловіку покинути територію ТЦК. Також посприяти, щоб військовозобов’язаний не отримав бойову повістку і не був притягнутий до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення документів», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону в п’ятницю, 9 серпня.

Після отримання всієї суми неправомірної вигоди підозрюваного затримали поліцейські та контррозвідка. Наразі посадовцю ТЦК та СП повідомили про підозру. Крім цього, прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього запобіжного заходу.