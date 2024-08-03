Сергію Луцюку загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідування знову затримали колишнього керівника Рівненського ТЦК, якого підозрюють у побитті підлеглого. Йому оголосили про ще одну підозру – у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Про це у суботу, 3 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР. Зазначимо, що правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, але відомо, що йдеться про Сергія Луцюка.

За даними слідчих, Сергій Луцюк сприяв військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану. Співробітники ДБР затримали колишнього керівника ТЦК. Зазначається, що слідчі проситимуть для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Колишній начальник Рівненського ТЦК Сергій Луцюк

Нагадаємо, у липні 2023 року ДБР викрило керівників Рівненського обласного та районного терцентрів комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка та Віталія Козачука, які побили водія стрілецької роти однієї із військових частин, коли дізналися, що він планує доповісти про їхні порушення під час служби. Сергій Луцюк бив військового битою та ставати його навколішки, а Віталій Козачук знімав це на відео.

У жовтні 2023 року працівники ДБР повідомили йому ще одну підозру. Під час розслідування щодо побиття підлеглого, слідчі встановили, що керівник Сергій Луцюк володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень.

З липня 2023 року Сергій Луцюк перебував у СІЗО, але 1 серпня 2024 року Рівненський апеляційний суд ухвалив рішення про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 454 200 грн. Гроші за обвинувачуваного внести того ж вечора, і він вийшов з СІЗО.

Наразі військкому загрожує до 12 років позбавлення волі.