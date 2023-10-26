У посадовця виявили декілька дорогих будинків та квартир, оформлених на тітку та сторонню особу

Слідчі Державного бюро розслідувань виявили у керівника Рівненського обласного ТЦК Сергія Луцюка незадеклароване майно на 46,6 млн грн. Йдеться про два будинки неподалік гірськолижного курорту «Буковель», дачу в Яремчі та три квартири у Івано-Франківську. Зауважимо, що чоловік є підозрюваним у ще одній кримінальній справі: улітку цього року він побив солдата, який хотів доповісти керівництву про порушення на службі.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, під час розслідування справи про побиття слідчі встановили, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн грн.

Йдеться про будинок площею 280 м2 у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу «Буковель». Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі котеджного містечка площею майже 500 м2. Крім того, чоловік відпочивав на дачі площею 316 м2 неподалік Яремча із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби. За документами, все це майно належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі.

У Івано-Франківську слідчі знайшли три квартири загальною площею майже 200 м2 та два гаражних приміщення, які належать посадовцю. На одній з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, що використовується бійцями на передовій. Його походження також буде вивчене у межах досудового розслідування.

Різниця між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 млн грн.

«Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб», – йдеться у повідомленні.

Керівнику Рівненського обласного ТЦК повідомили про підозру за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі він відсторонений від службових обов’язків та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Військовий подавав апеляцію, щоб оскаржити запобіжний захід та поновитися на посаді, проте його клопотання були відхилені.