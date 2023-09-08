Службовцеві вручили підозру за статтею про збут психотропів у великих розмірах

Посадовця Рівненського районного військкомату викрили на постачанні амфетаміну своєму керівникові – очільнику вказаного ТЦК. Грошей за наркотики чоловік не брав, розраховуючи, що начальник натомість сприятиме йому на роботі. Зауважимо, що цей же керівник Рівненського районного ТЦК фігурує у кримінальному провадженні щодо побиття солдата: він знімав на відео, як головний військком області б'є та принижує підлеглого.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, під час розслідування справи про побиття військовослужбовця правоохоронці знайшли у керівника Рівненського районного ТЦК вісім пакетів з амфетаміном. Вони з'ясували, що наркотики йому постачав підлеглий.

«Начальник структурного підрозділу систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані закладки. За інформацією слідства, кошти за психотропи чоловік не отримував, а таким чином лише намагався догодити шефу, в майбутньому розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар'єрній драбині», – йдеться у повідомленні.

Аби приховати схему, у розмовах та повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називаючи «білою міткою», а один одного – вигаданими кличками.

Слідчі вручили постачальнику наркотиків підозру за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне зберігання наркотиків), санкція якої передбачає до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Також правоохоронці наполягатимуть, аби його відсторонили від роботи в військкоматі.

У прес-службі Офісу генпрокурора додають, що керівнику Рівненського районного ТЦК також вручили підозру за аналогічною статтею.