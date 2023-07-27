Керівник обласного військкомату погрожував підлеглому битою

ДБР викрило керівника Рівненського обласного військкомату на побитті та приниженні підлеглого. За версією слідства, службовець хотів залякати чоловіка, який планував доповісти про порушення на службі. Відтак він побив підлеглого, використовуючи биту, а у цей час керівник районного військкомату знімав це на телефон. Наразі керівників обох військкоматів затримали.

Зауважимо, що слідство не розголошує імені затриманих посадовців. Однак «Українська правда», посилаючись на власні джерела, повідомляє, що затримали керівника Рівненського обласного центру комплектування Сергія Луцюка.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, службовець, а також керівник Рівненського ТЦК довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин рівненського районного центру комплектування планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити.

Керівник Рівненського обласного центру комплектування сам бив військовослужбовця, в той час як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Посадовці змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення. Фрагмент цього відеозапису, на якому службовець принижує підлеглого, опублікувала прес-служба ДБР.

«26 липня працівники ДБР провели шість обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування. Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, під час обшуку в керівника Рівненського районного військкомату вилучили вісім пакетів із білою речовиною. Попередньо, це амфетамін. Посадовця затримали, йому повідомили про підозру за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне зберігання психотропів з метою збуту). Санкція статті передбачає до десяти років тюрми.

Керівнику обласного центру комплектування оголосили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення повноважень). Йому загрожує до 12 років тюрми.