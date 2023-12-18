Майно колишнього військкома з Рівненщини на 51 млн грн передали у власність держави
Щодо Сергія Луцюка триває розслідування за статтею про незаконне збагачення
Суд передав у власність Нацагентства з питань виявлення активів незадеклароване майно колишнього головного військкома Рівненщини Сергія Луцюка вартістю понад 51 млн грн. Йдеться про земельні ділянки неподалік гірськолижного курорту «Буковель», будинки та дві вантажівки. Про рішення суду стало відомо у понеділок, 18 грудня, після повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань.
Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тис. грн. Зокрема, у переліку є:
- земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 м2;
- сім будинків загальною площею майже 500 м2 на цьому ж гірськолижному курорті;
- земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько півгектара та будинком на 316 м2;
- два вантажні автомобілі.
Нагадаємо, розслідування щодо посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата, який погрожував викрити злочинну діяльність чоловіка. Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця.
У справі щодо побиття солдата він підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі. Наприкінці жовтня 2023 року ДБР повідомило посадовцю про ще одну підозру за ст. 368-5 ККУ (набуття службовцем активів, вартість яких перевищує законні доходи). Йому загрожує до 12 років тюрми.
«Керівник Рівненського обласного ТЦК та СП перебуває під вартою без можливості внесення застави. Щоразу після продовження міри запобіжного заходу адвокат підозрюваного намагається оскаржити рішення суду», – йдеться у повідомленні.