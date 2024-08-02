Сергій Луцюк вийшов на волю після року перебування у СІЗО

Апеляційний суд змінив запобіжний захід для колишнього керівника Рівненського обласного ТЦК та СП Сергія Луцюка, якого підозрюють у побитті та приниженні підлеглого. Посадовця випустили з-під варти під заставу у розмірі 454 200 грн. Про це 2 серпня повідомили в Рівненському апеляційному суді.

Як розповіла ZAXID.NET речниця апеляційного суду Олена Кузьменко, ексвійськком Сергій Луцюк перебував у СІЗО з липня 2023 року. Адвокати підозрюваного двічі подавали апеляційну скаргу на ухвалу місцевого суду і вимагали замість взяття під варту обрати підзахисному цілодобовий домашній арешт. Втім, їхні клопотання щоразу відхиляли.

«Апеляційний суд взяв позицію Європейського суду з прав з людини, згідно з якою підозрюваний не може перебувати рік у СІЗО, якщо за цей час навіть не відбулося жодного засідання суду першої інстанції», – зазначила Олена Кузьменко.

Відомо, що під час чергового засідання Сергій Луцюк скаржився на значне погіршення стану здоров’я, а також просив врахувати той факт, що його старший син нині виконує завдання в зоні бойових дій, а молодшому – лише три роки.

У четвер, 1 серпня, Рівненський апеляційний суд ухвалив рішення про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 454 200 грн, яку того ж вечора за нього сплатили. Нині Сергій Луцюк перебуває вдома й зобов’язаний залишатися в межах населеного пункту, не контактувати з потерпілим та іншим фігурантом справи, а також прибувати до суду за першою вимогою.

Нагадаємо, у липні 2023 року ДБР викрило керівників Рівненського обласного та районного терцентрів комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка та Віталія Козачука, які побили водія стрілецької роти однієї із військових частин після того, як дізналися, що він планує доповісти про їхні порушення під час служби. Сергій Луцюк завдавав потерпілому удари битою, змушував чоловіка ставати навколішки та вимолювати пробачення, а Віталій Козачук знімав це на відео.

Наприкінці жовтня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екскерівнику Рівненського обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Сергію Луцюк ще й через незадекларовані статки на понад 46 млн грн. За даними слідства, частина нерухомості була оформлена на його тітку.

«Він має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу "Буковель". Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного "котеджного містечка" площею майже 500 кв. м. Дозвілля воєнком проводив на власній дачі площею 316 кв. м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби», – повідомляли правоохоронці.

За даними ДБР, ця нерухомість за документами належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі. Серед майна, яке належить посадовцю – три квартири загальною площею майже 200 кв. м в Івано-Франківську та два гаражних приміщення.