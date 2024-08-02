Чотирьом учасникам злочинної групи суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою

Керівника Борщівського районного центру комплектування Андрія Ставрука, якого раніше затримали за вимагання хабарів за уникнення мобілізації, зараз підозрюють також у викрадені та побитті людей і вимаганні грошей за їх звільнення. Аналогічні підозри також отримали ще троє його підлеглих та колишній начальник військкомату, теперішній працівник Борщівської міськради Сергій Ткач.

Поліцейські встановили, що працівники ТЦК незаконно утримували, залякували мобілізацією та побили батька чотирьох неповнолітніх дітей. Відпустили чоловіка лише після того, як його родичі принесли їм викуп. Тернопільський міськрайонний суд у п’ятницю, 2 серпня, обрав чотирьом учасникам злочинної групи суд запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Для ще одного – тримання під вартою з правом внесення застави.

П’ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Про це повідомив під час пресконференції, 2 серпня, керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. Працівники військкомату незаконно заробляли тим, що залякували, погрожували, викрадали та били чоловіків, які підлягають мобілізації. Військовослужбовці вимагали гроші навіть з тих, хто має законні підстави для звільнення від війська. За даними поліції в місяць вони заробляли до 150 тис. доларів.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що від рук злочинної групи постраждали щонайменше 6 чоловіків. Однак, не виключають, що таких може бути набагато більше. Один серед потерпілих – житель Чортківського району. Чоловік не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, оскільки є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні. Він розповів, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали завдавати удари ногами по тілу, а після цього витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку.

Багатодітного батька працівники ТЦК викрали, незаконно утримували й побили

«Я сперечався і казав, що права мене забирати вони не мають, бо у мене четверо дітей. Знову почали бити, копали ногами. Наступного дня мене відвезли на автобусну зупинку. З'ясувалося, що за мене заплатили викуп. Гроші зібрали родичі та заплатили за мене 30 тис. грн», – розповів потерпілий. Після поїздки з працівниками ТЦК та СП у чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження.

Під час пресконференції керівник поліції області Сергій Зюбаненко повідомив, що чотирьом військовослужбовцям та працівнику Борщівської міськради повідомили про додаткові підозри в складі організованої злочинної групи.

«Керівнику районного ТЦК, трьом його підлеглим та працівникові Борщівської міської ради повідомили про підозри. Їх підозрюють не лише в корупції, але й в незаконному утриманні людей і побитті. Сьогодні у суді підозрюваним обирали запобіжні заходи, для декого повторні. Адже 24 липня керівник ТЦК та один з його підлеглих внесли заставу в розмірі 242 тис. грн і вийшли на волю. Слідчі повторно подали клопотання і зараз слідство хоче, щоб це був арешт без альтернативи застави усім п'ятьом фігурантам справи», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Організатору та чотирьом спільникам слідчі поліції оголосили підозри за 4 статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 3 ст. 369-2 (Одержання неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди у великому розмірі), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі Тернопільський міськрайонний суд чотирьом учасникам злочинної групи обрав тримання під вартою без права внесення застави строком на 2 місяці. Одному члену, зважаючи на його похилий вік, визначив грошову заставу в розмірі 181 680 гривень.

У Тернопільському обласному ТЦК СП зазначили, що всіляко сприятимуть і допомагатимуть поліцейським викривати працівників, які дискредитують звання військових.

Додамо, що 23 липня під час засіданні ради оборони у Тернополі викрили керівника Борщівського ТЦК та СП на хабарях. Військового підозрювали у систематичному вимаганні й отриманні грошей від ухилянтів. Того ж дня під час обшуків за однією з адрес Іване-Пустенській громаді колишнього Борщівського району виявили мертвим одного з фігурантів цієї справи. Попередньо, він помер своєю смертю.

24 липня Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи для керівника Борщівського районного ТЦК та СП Андрія Ставрука та його спільника. Вони внесли заставу в розмірі 242 тис. грн і вийшли на волю зі слідчого ізолятора.