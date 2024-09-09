Пакет допомоги включатиме зенітні ракети Robot 70 для посилення протиповітряної оборони України

Вартість нового пакета військової допомоги становить 4,6 млрд шведських крон (близько 400 млн євро). Про це повідомив уряд Швеції 9 вересня.

Нову допомогу спрямовують на найпріоритетніші військові потреби України, вона включатиме три великі контракти на закупівлю обладнання загальною вартістю близько 600 млн шведських крон (близько 52 млн євро).

Зокрема, у пакеті допомоги передбачено військове обладнання для наземних бойових дій на суму 500 млн шведських крон (близько 43 млн євро), туди входитимуть:

додаткові зенітні ракети Robot 70 для посилення протиповітряної оборони України.

протитанкові снаряди, гранатомети і міни

засоби захисту від забруднень,

боєприпаси для мінометів,

навчальні матеріали для новобранців,

зимове спорядження для українських солдатів.

Також у рамках пакета передбачено військово-морську підтримку на суму 500 млн шведських крон (близько 43 млн євро) для захисту українського торговельного судноплавства і підтримки сухопутних військ. Крім цього, у рамках допомоги уряд Швеції виділяє понад 700 млн шведських крон (61 млн євро) на фінансові пожертвування у фонди та багатосторонні ініціативи у 2024 році.

«Ці міжнародні програми, в яких беруть участь кілька країн, довели свою ефективність у створенні умов для великих закупівель озброєнь і обладнання», – додали в уряді.

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення РФ Швеція надала Україні військову допомогу на суму 48,1 млрд шведських крон, що становить приблизно 4,2 млрд євро.

Допомога союзників

У п’ятницю, 6 вересня, Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги, який передадуть на потреби Збройних сил України. Країна надасть Києву ракети та запчастини для винищувачів F-16.

Також 6 вересня Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет допомоги для України на суму 250 млн доларів.

Канада того ж дня повідомила про передачу Україні нового пакета військової допомоги, зокрема великої партії ракетних двигунів CRV-7 та боєголовки до них.