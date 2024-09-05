У четвер, 5 вересня, президент Румунії Клаус Йоханніс підписав закон про безкоштовну передачу Україні зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це повідомив румунський сайт новини Digi24.

Зазначається, що ЗРК Patriot передадуть Україні у конфігурації, узгодженій із США. Крім того, президент Румунії уповноважив уряд «вжити необхідних заходів для відновлення можливостей протиповітряної оборони з наземним базуванням». Тобто Румунія придбає ще один ЗРК Patriot для захисту власного неба.

MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК). До зенітної батареї входять 4-8 ПУ (пускових установок), кожна з яких має по чотири ракети. Батарея – мінімальний за складом тактико-вогневий підрозділ, який може виконувати бойове завдання самостійно. Найчастіше батарею використовують у складі дивізіону. Зазвичай до складу батареї Patriot додатково входять: пункт управління вогнем, РЛС AN/MPQ-65, машина зв'язку, польова електростанція.

Максимальна дальність перехоплення цілі складає 80 км, а максимальна висота перехоплення – 24 км.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 2 вересня Уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє безоплатну передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot.