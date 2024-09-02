Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні системи Patriot

Уряд Румунії у понеділок, 2 вересня, схвалив законопроєкт, який дозволяє безоплатну передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Reuters повідомляє, що уряд направив на розгляд парламенту законодавчу пропозицію щодо передачі системи ППО для її прийняття в екстреному порядку.

Бухарест ще у червні цього року заявляв, що надасть Україні один із двох своїх діючих Patriot, якщо союзники замінять його на аналогічну систему протиповітряної оборони. Передача системи ППО Україні стане можливою завдяки змінам до Закону 222 від 2017 року, який дозволив Румунії придбати 7 американських комплексів Patriot за майже 4 мільярди доларів.

«Після того, як парламент ухвалить закон, уряд зможе затвердити рішення, яке зробить цю допомогу реальною», – зазначив речник уряду Румунії Міхай Константін.

Як повідомляло Міністерство національної оборони країна поставить одну з семи систем Patriot в конфігурації 3+, придбаних у США. Чотири з них вже прибули до Румунії, зокрема два вже діють. Інші три мають надійти до країни найближчим часом.

Зауважимо, що конфігурація 3+ є найсучаснішим варіантом системи захисту Patriot. Саме вона використовується Сполученими Штатами та майже 20 іншими союзниками НАТО. Конфігурація 3+ базується на високоефективних радіолокаційних системах і передових ракетах-перехоплювачах класу «повітря-повітря» під назвою PAC-3, які можуть вражати балістичні ракети на відстані до 20 кілометрів. Однак така система Patriot коштує близько 1 мільярда доларів.

Нідерланди оголосили у липні про передачу Україні системи ППО Patriot. Крім того, країна також виділить 2 млн євро, які спрямують на розслідування воєнних злочинів Росії.

Того ж місяця Німеччина передала Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot. Уряд країни повідомив, що український екіпаж системи успішно пройшов відповідну підготовку.