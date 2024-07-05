Німеччина є одним з глобальних лідерів у наданні систем ППО

Німеччина передала Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив посол ФРН в Україні Мартін Єгер у соцмережі Х (Twitter) у п’ятницю, 5 липня.

«В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині», – написав Єгер.

Офіційно уряд Німеччини про передачу третьої ЗРК Patriot не повідомляв. Раніше у квітні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Україна отримає ще одну систему Patriot для захисту від російських атак. Систему передадуть окремо від тих, які вже передали чи планують.

Також 14 червня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли три системи HIMARS, десять танків Leopard, зенітно-ракетний комплекс IRIS-T та боєприпаси.

Зазначимо, Німеччина є одним з глобальних лідерів у наданні систем ППО та іншої військової допомоги для України. З 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні 30 млрд євро військової допомоги, а також мільярди на гуманітарну допомогу.