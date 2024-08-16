Крилата ракета AGM-158 клас «повітря-земля»

Адміністрація президента США Джо Байдена «відкрита» для передачі Україні крилатих ракет JASSM з радіусом дії 360 км. Ці ракети посилять бойові потужності винищувачів F-16, які є на озброєнні в України. Про це 15 серпня повідомило американське видання Politico.

За словами одного з чиновників адміністрації Байдена, остаточного рішення про відправку ракет ще не прийнято, але адміністрація президента зараз працює над складними деталями. Йдеться про перевірку передачі чутливих технологій і забезпечення того, щоб українські літаки могли запустити таку ракету. Пентагон відмовився коментувати, чи схвалив він передачу ракети.

Поки тривають переговори в Білому домі та Пентагоні, представник адміністрації попередив, що попереду ще багато роботи, перш ніж будь-які ракети потраплять до України, у тому числі необхідно переконатися, що наявні в Києві радянські літаки й нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити ракету по цілях. За словами двох співрозмовників, Міноборони США вже працює з Україною над цими технічними питаннями.

Зазначимо, AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) – крилаті ракети класу «повітря-земля» з дальністю польоту до 360 км і вагою 450 кілограмів. Ракети JASSM були розроблені компанією Lockheed Martin і вперше використані на початку 2000-х років. Згадані ракети стоять на озброєнні США та найближчих американських союзників. В українському арсеналі вони могли б виконувати роль, подібну до ракет Storm Shadow, які вже надали Велика Британія та Франція, зокрема використовуватися для ударів глибоко за лінією фронту.

До слова, 15 серпня речник Ради національної безпеки Джон Кірбі анонсував передачу нового оборонного пакета для України, але не повідомив жодних подробиць. Останній пакет військової допомоги від США Україна отримувала 9 серпня. Тоді до пакета, орієнтовною вартістю 125 млн доларів, ввійшли: засоби протиповітряної оборони, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника, протитанкова зброя та інше.