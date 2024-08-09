США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 125 млн доларів
До нього увійдуть ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS та інша зброя
У п’ятницю, 9 серпня, Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України на суму близько 125 млн доларів. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті Пентагону.
До нового пакету увійшли:
- ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- багатофункціональні радари;
- протитанкові ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- неназвана кількість броньованих машин HMMWV;
- боєприпаси до стрілецької зброї;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини та допоміжне обладнання.
«Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальних потреб, в тому числі: засоби протиповітряної оборони, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 4 липня США оголосили новий пакет допомоги для України загальною вартістю у 2,3 млрд доларів. До нього увійшли ракети для РСЗВ HIMARS та систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди й інші критично важливі засоби.