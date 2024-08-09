США оголосили про новий пакет допомоги Україні сумою в 125 млн доларів

У п’ятницю, 9 серпня, Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України на суму близько 125 млн доларів. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті Пентагону.

До нового пакету увійшли:

ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

багатофункціональні радари;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

неназвана кількість броньованих машин HMMWV;

боєприпаси до стрілецької зброї;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини та допоміжне обладнання.

«Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальних потреб, в тому числі: засоби протиповітряної оборони, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 4 липня США оголосили новий пакет допомоги для України загальною вартістю у 2,3 млрд доларів. До нього увійшли ракети для РСЗВ HIMARS та систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди й інші критично важливі засоби.