Експерти вказали на деякі важливі деталі щодо озброєння та можливостей переданих Україні F-16

Винищувачі F-16 про прибуття яких до України офіційно повідомив президент Володимир Зеленський у неділю, 4 серпня, оснащені системами раннього попередження про ракетний напад і двома типами ракет «повітря-повітря». До такого висновку дійшли експерти профільних військових порталів «Мілітарний» та «Defense Express» на підставі відео, опублікованому президентом України.

Як повідомляється, судячи з оприлюднених на офіційному каналі президента відео, F-16 отримали пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад виробництва компанії Terma, якими оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил (EPAF).

Пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, даючи змогу літака завчасно виявляти атакуючі ракети та протидіяти ним.

Пілон системи Terma PIDS+ на українському винищувачі F-16

У 2018 році для своїх літаків для своїх F-16 їх замовили Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія. Ця система

При цьому комп’ютер встановлений в правому пілоні. Система передає інформацію про загрозу в Terma ALQ-213, розміщеній у кабіні пілота. ALQ-213 вибирає найефективнішу послідовність відстрілу теплових пасток з модулю Flare-Up, який розміщений у пілоні PIDS+. А сам відстріл пасток відбувається під таким кутом, щоб вони стріляли по діагоналі і не змогли уразити ракету, яка встановлена на кінцівці крила винищувача.

Пілон системи Terma PIDS+ на винищувачі F-16

Також F-16 оснастили контейнерами ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo, який об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ, що дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів, а також станцію фіксації загрози ракетної атаки за рахунок, в тому числі виявлення самих ракет, які наближаються. Defense Express пише, що існує імовірність підвіски до цього контейнера озброєння. За їхніми даними, контейнер ECIPS/CJS є новою розробкою та станом на 2021 рік проходив випробування. Такі пілони встановлювались на данські літаки, а за непідтвердженою інформацію, також на бельгійські, нідерландські та норвезькі F-16.

На відео винищувачі озброєні двома типами ракет «повітря-повітря» – AIM-9 для знищення цілей у ближній зоні та AIM-120, яка відповідає за середню та більшу дальність.

Під крилами є два стандартні додаткові паливні баки на 370 галонів (1564 літрів), а на двох F-16, які стояли на під час вручення нагород під центральним пілоном видно ще один вид підвісного бака — на 300 галонів (1135 літрів).

Аналітики звернули увагу і на незвичний золотий колір ліхтаря кабіни. Вони пояснили, що у його покритті дійсно використовується золото і це дозволяє зменшити радіолокаційну помітність F-16.

фото Defense Express

Нагадаємо, що 4 серпня президент Володимир Зеленський підтвердив, що F-16 прибули в Україну, опублікувавши відповідне відео. F-16 разом із МіГ-29 та Су-27 пролетіли під час церемонії привітання військових. Крім того, два F-16 стояли за спиною Зеленського, коли той виступав перед військовими та журналістами.

Перші 10 винищувачів F-16 з 79 можливих прибули в Україну в останній день липня. До кінця 2024 року Україна має отримати ще 10 літаків. Решта F-16 прибудуть в Україну партіями протягом 2025 року.