На змаганнях з деяких видів спорту можна пройти до всеукраїнського етапу

У новому навчальному році львівські школи розпочинають третій сезон змагань у шкільних спортивних лігах. Цього року кількість видів спорту розширили – загалом 11 дисциплін. До баскетболу, волейболу, футзалу, черліденгу, легкої атлетики та флорболу до програми шкільних ліг додали регбі-5, воркаут, гандбол, кіберспорт та спортивне орієнтування. Про це 9 вересня повідомили у Львівській міській раді.

У новому сезоні також розширять вікові групи, щоб охопити ще більше учнів. А кількість дівчат і хлопців збалансують у всіх видах спорту для гендерної рівності.

Загалом у цьому сезоні запланували залучити до спортивних ліг понад 15 тис. школярів. Кожна ліга охопить близько 1300 учнів. Змагання проведуть впродовж 10 місяців.

Реєстрація команд стартує з 15 вересня та триватиме до 30 жовтня на офіційному сайті Львівських спортивних шкільних ліг. Переможців усіх ліг визначать до 15 травня 2025 року.

Зазначимо, що львівські спортивні шкільні ліги інтегровані у всеукраїнську систему «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги». Це дозволяє львівським школярам брати участь у змаганнях загальнонаціонального масштабу. Переможці міського етапу з баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування, черліденгу, гандболу та регбі-5 зможуть взяти участь в обласному та всеукраїнському етапах.