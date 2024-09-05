На тривалість канікул впливає клімат, національні, релігійні та культурні традиції країн

У різних країнах Європи і США навчальний рік та літні канікули тривають по-різному. Суспільні дискусії щодо того, коли розпочинати навчання в Україні, спонукали офіс освітнього омбудсмена детальніше вивчити цю тему і порівняти з досвідом інших країн. Результати опублікували на офіційному сайті посадовця.

Урядовці дослідили, що у різних країнах тривалість навчального року становить від 160 до 200 навчальних днів, але червень або серпень часто є повноцінним місяцем навчання.

В Україні навчальний рік в школах розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 днів і закінчується не пізніше 1 липня. Але фактично більшість учнів завершують навчання вже наприкінці травня або на початку червня і мають близько трьох місяців літніх канікул.

Європа

Як і в Україні, навчальний рік з 1 вересня розпочинається в 11 європейських країнах, у восьми – у серпні. Наприклад, у Фінляндії навчальний рік може початися вже з 9 серпня. Останніми за шкільні парти повертаються учні на Мальті – наприкінці вересня. Водночас є країни, в яких навчальний рік закінчується наприкінці червня або на початку липня, а розпочинається вже на початку вересня, наприклад, Австрія.

Тривалість літніх канікул суттєво відрізняється між країнами. Європейські шкільні канікули можуть тривати від 6 до 14 тижнів (1,5-3,5 місяці). У більшості країн Європи учні мають 8-12 тижнів літніх канікул (тобто 2-3 місяці).

Найменше відпочивають у французькій спільноті Бельгії, Данії, деяких німецьких землях, Франції, Нідерландах, деяких кантонах Швейцарії, Ліхтенштейні та Норвегії. Там літні канікули тривають не більше 8 тижнів (2 місяців).

В Ірландії, Греції, Латвії, Португалії, Албанії, Ісландії, на Мальті, у більшості регіонів Італії канікули тривають, навпаки, понад 12 тижнів.

Хоча у деяких країнах літні канікули тривають менш двох місяців. У Швеції навчальний рік становить мінімум 178 навчальних днів. В Англії, Уельсі та Шотландії він триває 190 днів, у Північній Ірландії – 200 днів. Тривалість літніх канікул залежить від регіону та школи й може становити 6 тижнів (1,5 місяця).

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США

Тривалість навчального року у США в різних штатах відрізняється. У більшості штатів мінімальна кількість днів навчання становить 180, у Колорадо – 160 днів, а в Північній Кароліні – 185 днів. Тривалість літніх канікул – близько 10-12 тижнів (2,5-3 місяці).

Що впливає на тривалість навчального року та літніх канікул

Такі відмінності при складанні навчального плану у різних країнах визначають різні фактори. На графіки впливають клімат, тривалість світлового дня, культурні звичаї, релігійні особливості, національні свята, стихійні лиха.

У деяких країнах тривалість літніх канікул ще залежить від рівня освіти учня. Наприклад, у Литві учні початкової школи мають на два тижні більше канікул, ніж учні середньої школи. А в Португалії літні канікули останніх двох класів можуть тривати менше двох місяців, що менше ніж в інших учнів.