Дорослим треба допомогти адаптуватись дитині до навчального режиму

Для того, щоб повернення до навчального процесу для дітей було менш стресовим та найбільш продуктивним, міністерство охорони здоров’я підготувало поради, до яких варто прислухатися батькам школярів.

Здоровʼя: фізичне та психічне

Треба бути уважними до самопочуття дитини – як фізичного, так і психічного, не нехтувати профілактичними медичними обстеженнями. З початком навчання рівень навантаження для школярів різко збільшиться, і здоров’я дитини має його витримати. Імунна система дітей під дією хронічного стресу може бути вразлива, тож краще завчасно виявити вразливі місця та запобігти серйозним проблемам.

Дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройз радить підготувати підтримувальні записки і перші тижні вересня вкладати їх в рюкзак дитині. Можна домовитися про час, коли їх відкривати: під час другої перерви, у бомбосховищі або коли засумує. Свою тривогу перед новим навчальним роком діти різного віку можуть маскувати роздратуванням та агресією, пояснює психологиня. Тож дорослим варто проявити більше підтримки та терпіння.

Режим дня

Щоб сон був безперервним і міцним, варто прислухатися до таких порад:

вимикати телевізор і всі екрани за годину до сну;

практикувати ритуал розслаблення перед сном: слухати заспокійливу музику, читати книгу;

щодня лягати спати в один і той самий час;

додати в життя щоденну фізичну активність: ранкова руханка, прогулянка або танці, йога, біг тощо;

стежити за харчуванням.

Харчування

Основу раціону мають становити сезонні фрукти й овочі, продукти з високим вмістом клітковини, корисних жирів. Важливо скоротити споживання солодких продуктів і напоїв. Раціон має бути збалансованим.

У сучасному світі важко уявити комфортне життя без базового рівня володіння англійською. Однак що робити, якщо геть нема ресурсу на “зубріння” граматики та нових слів? Порятунок є – з АнтиШколою вдасться заговорити англійською без нудних завдань та монотонних вправ. Запишіться на пробний урок та переконайтеся у цьому самотужки.

Безпека

З дітьми варто наперед проговорити, де по дорозі є укриття; домовитися про те, що дитина має робити під час сирени, якщо йде до школи, їде в транспорті, перебуває сама вдома; як і коли виходить на звʼязок із батьками.

Під час тривоги дітям у школі дозволяють користуватися телефоном. Можна завантажити дитині у телефон відео проєкту «Круті в укритті» від фонду «Східна Європа». Ці відео для підтримки дітей зможуть розважити та підтримати, поки дитина перечікує небезпеку.

Стосунки та толерантне спілкування

Слід поговорити з дитиною про булінг (цькування) та пояснити, що про таке обов’язково потрібно розповісти батькам та іншим дорослим.

Розкажіть дитині, як коректно поводитися з однокласниками з інвалідністю чи труднощами розвитку, поясніть, що всі люди – різні і що «несхожий» не означає «поганий».

Якщо в класі є дитина, яка втратила близьких, варто підготувати свого сина чи доньку до толерантного спілкування.

Навчання та емоції

Не варто одразу навантажувати дитину репетиторами, краще приділити увагу якісному сну та режиму дня. Це полегшить адаптаційний період, і когнітивні здібності швидше відновляться.

Щодо емоційної складової учнів психологиня поміж іншим звертає увагу на такі моменти:

Довготривале переживання стресу може призводити до двох протилежних реакцій – гіперактивність та загальмованість. Важливо пам’ятати, що після того, як дитина відчула безпеку поруч з нами, вийшла зі стану ступору, вона може демонструвати роздратування, агресію, надмірну активність. Це нормальний процес, але нам потрібно цю активність бути готовими скеровувати.

Діти можуть швидко втомлюватись. Темп навчання може бути іншим – дітям важливо говорити про те, що це нормально. І нам важливо частіше робити паузи, пропонувати різні завдання.

Також перевтома може виникати від навантаження контактами, бо за час онлайну від них відвикли. Тоді втомлена дитина може бути дратівливою, розгубленою, плакати, проявляти агресію.

Якщо школяр став агресивним, варто пам’ятати, що діти молодшого шкільного віку ще не вміють давати раду своїм почуттям, тому негативні емоції та незадоволені потреби часто можуть знаходити вихід у вигляді агресивних дій. Злість часто виростає з відчуття небезпеки. Проявити злість легше, ніж усвідомити страх. Вона також може бути проявом безсилля, розчарування, почуття провини. Вийти з цього стану у недеструктивний спосіб – безпечний як для самої дитини, так і для світу навколо, – допоможуть ігри та вправи, спрямовані на вгамування агресії.

Головне – памʼятати, що всі зараз переживають складні випробування, тож головна увага має бути приділена близькості й здоровʼю. Підтримуйте дитину і допомагайте робити шкільні роки щасливими.