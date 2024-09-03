У перші тижні навчання першокласників треба підтримати і допомогти адаптуватися

Діти молодшого віку, які вперше переступити поріг школи, довше адаптовуються до нового для них середовища. Тому в перші тижні навчання у школі їм треба надати підтримку, вчителі мусять знайти особливий підхід до кожної дитини, а батьки – підбирати потрібні слова. Сайт «Освіторія» розповів про фрази-мотиватори, які підготувала ігрова педагогиня Алісія Меєрз. Вони особливо потрібні під час адаптації до навчання протягом першого тижня у школі.

«Супергерої слухання»

Батьки мають цікавитись навіть найменшими дрібницями, пов’язаними з життям їхніх дітей. Тому щира увага і підтримка допомагатиме школяру долати труднощі. Після повернення додому варто запитати в дитини:

Що було найцікавішим сьогодні?

Хто тебе сьогодні розсмішив?

Було щось, через що ти сумував(-ла)?

«Барометр настрою»

Можна вдома запровадити правило «барометр настрою». Щовечора запитувати сина чи доньку про те, як вони почуваються: «Сьогодні твій настрій – як сонячний зайчик чи як хмарка?» Це допоможе батькам помітити, коли щось пішло не так, і вчасно відреагувати.

«Доброранковий магічний ритуал»

День треба починати з позитиву. Можна придумати разом з дитиною власний «доброранковий магічний ритуал». Це може бути танець, наспівування улюбленої пісні чи обійми. Такі милі дрібнички налаштують дитину на позитив і сприятимуть гарному настрою у момент, коли треба йти до школи.

«Час тиші і спокою»

Перші тижні у школі є доволі стресовими для дітей. Тому вдома варто організувати «час тиші і спокою», коли дитина може займатися тільки тим, що їй подобається: малювати, читати, бавитись з улюбленими іграшками. Це сприятиме відпочинку та відновленню енергії.

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«Командний дух»

Дитині важливо відчувати командний дух у власній родині. У розмовах із сином чи донькою варто наголошувати: «Якщо в тебе виникають труднощі, ми їх подолаємо разом. Ти ніколи не сам(а)!» Це створює відчуття захищеності й упевненості, що вдома на дитину чекає підтримка.

«Похвала за сміливість»

Щодня дитину слід хвалити за маленькі перемоги: «Ти сьогодні молодець, що познайомив(ла)ся з новим другом!» або «Я пишаюся тобою, що ти самостійно впорав(ла)ся із завданням, яке тобі не давалося минулого тижня». Це допомагає дитині відчути, що вона рухається у правильному напрямку.

«Час для запитань та відповідей»

Кожен вечір варто виділяти час на розмови і сеанс «запитань і відповідей». Нехай дитина запитує будь-що про школу, навчання, друзів. Завдання батьків – відповідати чесно і підтримувати дитячу допитливість. Це допоможе зняти тривогу перед невідомим майбутнім.