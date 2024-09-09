Депо розташоване неподалік одного з парків Чернівців

В Чернівцях за 160 млн грн продають приміщення колишнього тролейбусного депо. Підприємство розташоване на проспекті Незалежності, 129 неподалік парку «Жовтневий». Загалом на продаж виставили 23 нежитлові приміщенні, які мають площу понад 6779 м2.

Приміщення колишнього тролейбусного депо Чернівецького комунального підприємства виставили на аукціон. Стартова ціна — понад 160 млн грн, йдеться на сайті Національної електронної біржі. Організація, яка продає колишнє депо – управління комунальної власності Чернівецької міської ради.На продаж виставили нежитлову будівлю та споруди загальною площею понад 6779 м2. Загалом покупцям пропонують купити разом 23 споруди. Технічний стан цих приміщень оцінювачі визначили як задовільний.

Аукціон планують провести 24 вересня. Подати заяву на участь та формування рахунків в аукціоні можна до 23 вересня. Для того, щоб взяти участь підприємці повинні внести гарантійний внесок розміром – понад 32 млн грн. Ставки учасників будуть підніматися мінімум на 1 крок аукціону в розмірі – 1,6 млн грн.

Додамо, що 30 серпня 2024 року на території колишнього тролейбусного депо горіло одне з цих приміщень. Площа загоряння становила приблизно 300 м2. Причину пожежі встановлюють слідчі поліції.