Рятувальники локалізували загоряння

В Чернівцях виникла масштабна пожежа на території колишнього тролейбусного депо. Площа загоряння становить приблизно 300 м кв. Пожежа виникла на проспекті Незалежності, однак дим від неї видно практично з усіх куточків міста.

На місці пожежі працюють рятувальні загони з Чернівців та району. Речниця ДСНС Чернівецької області Мирослава Іванчук повідомила, що площа загоряння велика – приблизно 300 м2. Загоряння нараз локалізовують, повідомляє «Суспільне. Чернівці».

Поруч територією колишнього тролейбусного депо розташовані котельні міського комунального підприємства. Однак в «Чернівцітеплокомуненерго» зазначили, що пожежа не на території однієї з котелень. Зона загоряння поруч на сусідній ділянці.

Наразі пожежники локалізовують і гасять пожежу.