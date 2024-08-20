Вибух стався приблизно о 3:00

У Тернополі в ніч проти 20 серпня один із російських БпЛА влучив в об’єкт промисловості на околиці міста, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на одному із резервуарів з пальним. Про постраждалих поки що не повідомляється. У Тернопільській ОВА жителям міста та Тернопільського району рекомендували зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю.

Під час тривоги приблизно о 3:00 20 серпня в Тернополі прогримів вибух. Одразу після цього в північній частині міста з’явилося заграва від полум’я та чорний дим. За годину Тернопільська міська рада закликала містян зачинити вікна.

«Тернополяни, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій. Прохання міцно зачинити вікна, оскільки у повітрі може бути відчутний запах диму. Закликаємо не публікувати фото, відео та не поширювати недостовірної інформації в соціальних мережах», – йдеться в повідомленні.

Вранці Тернопільська ОВА закликала обмежити перебування на вулиці.

«На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції. У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря. При плануванні дня людям краще без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору», — зазначили в Тернопільській ОВА.

Під час брифінгу вранці 20 серпня керівник ДСНС Тернопільщини Віктор Маслей уточнив, що пожежа відбулася на одному зі підприємств Тернополя в одному із резервуарів з пальним. «До гасіння пожежі залучили 90 рятувальників та 20 одиниць техніки, приїхали два пожежні поїзди зі Львова та Тернополя. О 6:50 рятувальники локалізували пожежу та взяти під контроль», – зазначив Віктор Маслей.

У Тернополі, Теребовлі, Козові та навколишніх селах працівники Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводитимуть дослідження замірів повітря та води. Наразі не виявлено перевищення шкідливих речовин в повітрі, однак є сліди продуктів згоряння – вуглекислий газ та частки хлорвмісних речовин.

«Заміри проводилися о 7:00, 9:00, і проводитимуться й надалі. Працівники Центру беруть їх на межі житлової та промислової зони в 7 точках. Проводилися заміри на перевищення продуктів згоряння, а саме вуглекислий газ, хлорвмісні речовини. Факел диму піднявся досить високо, він пішов у верхні шари атмосфери, і при південно-західному вітрі дим швидко рухається в сторону Теребовлі та Козови. Такі заміри будуть також проводитися в цих містах», – розповіла головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.

Також спеціалісти відібрали зразки води із водозаборів Тернополя, щоб переконатися, що шкідливі речовини не потрапили у воду. Результати досліджень стануть відомі згодом, зазначила Оксана Чайчук.

Наразі про постраждалих чи про загиблих в наслідок влучання не повідомлялося. Зазначимо, що територію України вночі атакували 26 безпілотників, 25 з них силам ППО вдалося збити.