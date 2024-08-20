Скільки саме БпЛА атакували Україну вночі, наразі невідомо

Ввечері неділі, 19 серпня, російські окупанти вчергове випустили по Україні ударні безпілотники, а зранку 20 серпня – обстріляли Київщину крилатими ракетами. Повітряна тривога, пов’язана із ризиком застосування БпЛА та ракет, тривала приблизно п’ять годин.

Приблизно о 21:40 19 серпня у пресслужбі Повітряних сил повідомили, що на території Сумщини виявили ворожі безпілотники. Крім того, дрони зафіксували і на Херсонщині.

Групи БпЛА розділилися та рухалися на захід (Хмельницька, Тернопільська та Львівська області), а також на Полтавщину, Чернігівщину та Миколаївщину. Крім того, безпілотники атакували Київську область – вночі у Києві працювала ППО.

За даними голови КМВА Сергія Попка, за ніч росіяни атакували Київ не тільки дронами, але і в крилатими ракетами. Втім, ППО знищила ворожі цілі на підступах до міста. Кількість збитих дронів та ракет наразі уточнюється.

«За попередньою інформацією, ворог атакував столицю України з північного напрямку ймовірно крилатими ракетами на кшталт “Іскандер-К”. Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця», – повідомив Сергій Попко.

За словами голови Київської ОДА Руслана Кравченка, влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає, проте уламки збитих цілей пошкодили чотири приватних будинки на Київщині, а також господарську будівлю. Постраждалих внаслідок атаки немає.

«Крім того, в одному з районів виникло займання трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована», – повідомив Руслан Кравченко.

Вибухи пролунали і в Тернопільській області – у пресслужбі Тернопільської ОВА повідомили про «ситуацію під час повітряної тривоги». Зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники та правоохоронці. Раніше у пресслужбі ОВА закликали не публікувати фото та відео, і не поширювати неофіційну інформацію. Пізніше місцева влада поінформувала про пожежу по промисловому об’єкту, на якому зберігали паливно-мастильні матеріали.

Згодом, після оголошення про пожежу, у пресслужбі Тернопільської ОВА закликали місцевих мешканців не виходити з дому без потреби, зачиняти вікна та ретельно мити продукти з вулиці. Наразі у Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря.

На Сумщині внаслідок нічної атаки ракетами постраждала енергетична інфраструктура Глухівської громади. Внаслідок російської атаки без електропостачання залишилися 72 населених пункти області – понад 18 тис. абонентів залишилися без світла, повідомили у пресслужбі Сумської ОВА. Тривають аварійно-відновлювані роботи.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що у ніч на 20 серпня такими засобами:

дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 з російської Воронезької області

крилата ракета «Іскандер-К» із Брянщини

КАР Х-59 з території Курської області та ТОТ Запоріжжя

26 БпЛА типу Shahed з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.

«В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету “Іскандер-К”, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА Shahed-131/136», – повідомив командувач.

Результат роботи ППО у ніч на 20 серпня

Наслідки нічної атаки в інших регіонах уточнюються.