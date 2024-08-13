За ніч росіяни випустили 38 дронів-камікадзе

У ніч на вівторок, 13 серпня, російські окупанти вчергове завдали масованого удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та дрони. Більшість ворожих цілей вдалося збити, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Повітряна тривога через загрозу безпілотників розпочалася приблизно о 22:45 12 серпня та тривала всю ніч – до 07:15 13 серпня. Приблизно о 01:00 українські захисники також повідомили про загрозу застосування балістики.

Ворожі повітряні цілі зафіксували над вісьмома областями:

Миколаївською;

Вінницькою;

Сумською;

Кіровоградською;

Херсонською;

Чернігівською;

Дніпропетровською;

Черкаською.

Загалом росіяни атакували Україну 38 ударними дронами та двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Дрони та ракети окупанти запустили з російських Приморсько-Ахтарська та Курська.

«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 13 серпня

На момент публікації очільники обласних ОВА, де зафіксували дрони та ракети, не повідомляли про руйнування та постраждалих. Зазначимо, зранку ЗМІ повідомляли про вибухи в Сумах – в ОВА підтвердили атаку на об’єкти інфраструктури в обласному центрі. Пізніше в обласній адміністрації повідомили про знеструмлення в місті та поранену внаслідок обстрілу людину.